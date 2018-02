Advogado critica decisão de manter Battisti preso O advogado Luís Roberto Barroso, advogado do ex-ativista italiano Cesare Battisti, criticou, em nota, a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso, que decidiu manter o italiano preso. "A manifestação do presidente do Supremo, sempre com o devido e merecido respeito (afirmação que é sincera e não meramente protocolar), constitui uma espécie de golpe de Estado, disfunção da qual o País acreditava já ter se libertado", afirmou.