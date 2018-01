Adversário de Lula, Alckmin diz que 'ninguém está acima da lei'

"Ninguém está acima da lei", disse o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, em uma postagem no Twitter. O governador faz referência ao julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4).

Provável adversário de Lula nas eleições presidenciais, Alckmin escreveu que a decisão sobre o ex-presidente "cabe à Justiça". "Ninguém está acima da lei", acrescentou, acusando então o partido de Lula, o PT, de "irresponsabilidade" durante o período em que comandou o País.

São constantes as perguntas sobre o julgamento de Lula, que acontece hoje. A resposta segue a mesma: a decisão cabe a Justiça. Ninguém está acima da lei e não se pode escolher adversário. O brasileiro sabe bem a crise que viveu graças à irresponsabilidade dos governos do PT. pic.twitter.com/WXRynUgs9n — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) 24 de janeiro de 2018

Já em evento realizado no centro de São Paulo, Alckmin afirmou que "a população espera por justiça. Mas isso cabe ao Judiciário decidir. A lei é para todos. Para mim, o resultado independe. Não se escolhe concorrente. Eu sou daqueles que não faz campanha contra o adversário, mas falando com o povo".