''Adversário a gente não escolhe'', diz Marta No último final de semana de campanha antes das eleições, a candidata Marta Suplicy (PT) se diz tranqüila em relação à pesquisa do Ibope que lhe dá 35% das intenções de voto. A petista diz não ter preferência por enfrentar Geraldo Alckmin ou Gilberto Kassab no segundo turno. "Adversário a gente enfrenta, não escolhe. A campanha será disputada, os nomes são fortes, mas eles têm perfis diferentes'', destacou. Segundo ela, o presidente Lula já confirmou que, no segundo turno, estará na cidade quantas vezes for necessário. Ontem à tarde Marta participou de passeata em Heliópolis e Grajaú, na zona sul de São Paulo.