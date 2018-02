Adriana Calcanhoto e Nando Reis fazem show para ajudar partido de Marina

SÃO PAULO - Adriana Calcanhoto e Nando Reis vão fazer um show em São Paulo, na próxima quinta-feira, 16, para arrecadar recursos para a Rede Sustentabilidade, partido que está sendo criado pela ex-senadora Marina Silva.

Segundo o site do evento, até o dia da apresentação outros nomes podem ser confirmados. Os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil e Arnaldo Antunes também já manifestaram apoio à nova sigla.

A apresentação será no Cine Joia, no centro da cidade. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30. No dia do show, o preço sobe para R$ 40. Estudantes têm direito à meia entrada.

Todo dinheiro arrecadado com a bilheteria será destinado à produção de materiais de comunicação para ajudar na coleta de assinaturas para a fundação da Rede. Para registrar o partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é necessário recolher 500 mil declarações de apoio, até outubro. Segundo o balanço divulgado pela sigla no início do mês já foram coletadas 260 mil. O grupo estabeleceu como meta alcançar o número total até junho.