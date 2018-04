Adriana Ancelmo deve ir para prisão domiciliar nesta quarta-feira

RIO – A ex-primeira dama do Rio Adriana Ancelmo deve ser levada para prisão domiciliar nesta quarta-feira, 29, segundo fontes com conhecimento do assunto ouvidas pelo Broadcast. O laudo da vistoria, feita hoje pela Polícia Federal (PF), deve ser entregue à 7ª Vara Federal Criminal do Rio na manhã de quarta-feira. Após a entrega do documento pela PF, o juiz Marcelo Bretas irá assinar o alvará de soltura.

Após a liberação do alvará, segundo o Broadcast, a PF e o oficial de Justiça irão ao Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), onde Adriana está presa, e a levarão até a casa dela. A expectativa é de que todas essas etapas não sejam cumpridas antes do meio dia de amanhã. A PF foi hoje ao apartamento de Adriana, no Leblon, zona sul do Rio. Os agentes verificaram se o imóvel está sem acesso a telefone e internet, conforme determinação da Justiça.