Adolescentes que participaram da invasão da Câmara serão autuados Até a meia-noite de terça-feira, muitos dos 32 menores levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) do Distrito Federal ainda não haviam sido ouvidos. Eles serão autuados pelos delitos de dano ao patrimônio, lesão corporal e formação de quadrilha, segundo informações da Agência Brasil. Os adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos, participaram da manifestação promovida na terça-feira pelo Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) que terminou em invasão e depredação na Câmara dos Deputados. Segundo o delegado-chefe Adão Resende, dos 32 adolescentes serão liberados os que estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. Os demais deverão ser encaminhados a um abrigo para menores em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Resende acrescentou que se algum dos menores for identificado entre os manifestantes, será aberto processo na Vara da Infância e Juventude. Por sua vez, o delegado Antônio Coelho, da 2ª Delegacia de Polícia de Brasília, informou que os 497 militantes do MLST presos serão encaminhados ainda nesta terça-feira ao presídio da Papuda. O delegado disse que os militantes serão autuados por danos a bem público, formação de quadrilha e corrupção de menores. Os líderes do movimento vão responder, além desses crimes, por tentativa de homicídio, acrescentou.