Admiradores já se aglomeram na sede do governo de PE Mesmo sem a definição sobre o início do velório, dezenas de eleitores e simpatizantes do ex-governador de Pernambuco e candidato à Presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, se aglomeram desde as primeiras horas do dia em frente ao Palácio Campo das Princesas, sede do governo estadual. O clima é de choque com a tragédia que tirou a vida do jovem político de 49 anos.