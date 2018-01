Admar Gonzaga é acusado de agredir a mulher

BRASÍLIA - Elida Souza Matos, mulher do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Admar Gonzaga, registrou nesta sexta-feira, 23, em Brasília um boletim de ocorrência na 1.ª Delegacia de Polícia contra o marido, por violência doméstica. Exibindo um ferimento no olho, ela relatou ter sido agredida física e verbalmente por Admar. Elida realizou um exame de corpo de delito. Horas depois, no entanto, ao voltar para casa, ela decidiu fazer uma retratação.

O advogado do casal, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirmou que a retratação foi entregue às autoridades policiais e que Admar teria acompanhado Elida. “Foi uma ocorrência feita por ela no calor do desentendimento. Depois do registro, eles conversaram e me ligaram para que a retratação fosse feita. O que interessa é que o assunto será arquivado.”

No início da tarde de desta sexta-feira, o advogado do casal divulgou um comunicado que descreve o ocorrido como um incidente “com exasperação de ambos os lados”. Em entrevista ao Estado, o ministro Admar atribuiu o conflito aos ciúmes da mulher: “Já estamos aqui juntos. Foi uma crise de ciúmes da minha mulher, que já se retratou formalmente”.

De acordo com Admar, nunca houve uma cena de violência entre o casal. Aos policiais, Elida disse que foi xingada pelo ministro, que ainda teria jogado enxaguante bucal nela.