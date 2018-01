Adiamento da votação do orçamento é vitória, diz líder O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE), disse nesta quarta-feira que o governo usou a necessidade de maior negociação e tempo para convencer os partidos para adiar a votação do Orçamento Impositivo. Para o líder, esse tempo era fundamental para abrir negociação sobre o tema. "Dá um tempo para o diálogo prosseguir", disse Guimarães, comemorando "a vitória do governo".