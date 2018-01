Adiado julgamento do ex-deputado Hildebrando Pascoal O julgamento do ex-deputado federal pelo Acre, Hildebrando Pascoal, que estava marcado para esta segunda-feira, 23, foi adiado para o próximo dia 6 de novembro. Ele e mais dois réus são acusados do assassinato do soldado do Corpo de Bombeiros, Sebastião Crispim, em setembro de 1997. Os defensores dos réus recusaram alguns dos jurados e o julgamento foi desmembrado. Agora, cada um será julgado separadamente. Nesta segunda, está sendo julgado o ex-policial militar Reginaldo Rocha de Souza e na próxima quarta-feira será a vez de João Souza. "É entendimento nosso que é um processo demorado. Tudo indica que o julgamento deve levar entre três e quatro dias. Isso seria muito exaustivo para o Conselho de Sentença, para que julgasse os três réus juntos", afirmou o defensor público Sérgio Habib. O ex-deputado já foi condenado por crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha e crime eleitoral. Juntas, as penas somam 68 anos. Em maio deste ano, o julgamento de Hildebrando pelo assassinato do soldado bombeiro já havia sido adiado porque o advogado desistiu da defesa em cima da hora. Desta vez, o juiz da 12ª Vara Federal do DF nomeou a Defensoria Pública da União para dar assistência jurídica ao ex-deputado.