Adiada votação de projeto sobre licitação Foi adiada para terça-feira a votação, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, do projeto que modifica a lei sobre licitações públicas. Não foi possível discutir o texto porque o relator da matéria, senador Eduardo Suplicy (PT-SP), ficou retido em reunião do Conselho de Ética, no mesmo horário.