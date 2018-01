Adiada votação de processo contra deputado Leréia A sessão do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar prevista para o início da tarde desta quarta-feira, 28, que tinha por objetivo ler, discutir e votar o novo parecer do processo contra o deputado Carlos Leréia (PSDB-GO) foi adiada para a próxima quarta-feira, 4 de setembro. Lereia é acusado de participar do esquema do contraventor Carlinhos Cachoeira.