Adiada reunião sobre retomada da construção de Angra 3 Foi adiada para o início do próximo mês a reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) na qual o governo poderia definir se retoma ou não a construção da usina nuclear Angra 3, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Inicialmente, a reunião estava prevista para acontecer às 15 horas desta terça-feira, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motivo do cancelamento não foi informado, mas a expectativa é de que a nova reunião aconteça já na próxima semana. O CNPE, que é um órgão interministerial de aconselhamento do presidente da República para questões energéticas, discute a retomada de Angra 3 desde 2001, sem que nenhuma conclusão tenha sido tomada. Havia uma expectativa, dentro do governo, de que a reunião que estava marcada para esta terça-feira poderia ser decisiva, até porque contaria com a presença do próprio Lula. O projeto, contudo, é polêmico e divide o governo. Dentro do CNPE, o Ministério da Ciência e Tecnologia é o principal defensor da retomada da usina. O Ministério do Meio Ambiente, por sua vez, é o principal opositor. Os defensores da usina ganharam um forte aliado na semana passada, quando o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, afirmou publicamente, pela primeira vez, que é favorável à construção de Angra 3.