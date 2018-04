Adiada pela 4ª vez eleição do presidente da CPI no DF Pela quarta vez consecutiva foi adiada a eleição do novo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Formada por cinco membros, a comissão está desfalcada, com apenas três deputados. O vice-presidente da CPI, Batista das Cooperativas (PRP), informou que até o final do dia o ex-secretário de Habitação Paulo Roriz voltará ao cargo de deputado e será indicado para ocupar uma das vagas. O quinto membro, segundo Batista, será indicado pelo presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima (PR).