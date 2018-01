Adiada para terça resolução do caso dos haitianos no AC Na próxima terça-feira, 21, uma reunião interministerial entre representantes da Casa Civil da Presidência da República, ministério da Saúde, da Justiça e do Governo do Acre pretende elaborar uma solução definitiva para os imigrantes haitianos que utilizam o Acre para entrar no Brasil. "Em dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça acordou com o nosso governo que o tempo máximo de permanência do imigrante em Brasileia seria de três dias. Infelizmente, o Ministério não alcançou essa meta", cobrou o governador Tião Viana em declaração feita após audiência nesta quinta-feira no Ministério da Justiça.