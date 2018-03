Adiada novamente eleição do presidente da CPI no DF O deputado distrital Batista das Cooperativas (PRP) adiou para a próxima quinta-feira a eleição do novo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção no Distrito Federal. Esta é a segunda vez que Batista adia a eleição do colegiado - ontem, ele tinha remarcado a reunião da CPI para hoje, após um bate boca entre deputados da base e da oposição. A comissão foi criada para investigar denúncias de esquema de propina no governo do Distrito Federal, conhecido como "Mensalão do DEM".