Adiada definição das presidências das comissões na Câmara Foi adiado para esta quinta-feira a definição dos partidos que vão assumir a presidência das 20 comissões permanentes da Câmara. A reunião dos líderes partidários com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT), terminou sem solução. O encontro foi remarcado para esta quinta, às 14 horas. As presidências das comissões são escolhidas de acordo com o tamanho das bancadas ou dos blocos partidários. A polêmica está entre os próprios blocos. Os partidos que se juntaram na eleição para a presidência da Câmara não estão de acordo, ainda, quanto à escolha das principais comissões. Os deputados do PT decidiram que a primeira opção na escolha das comissões será para a Comissão de Finanças e Tributação. Houve uma votação entre os parlamentares, porque um grupo defendia que a Educação fosse a prioridade do partido. Como segunda opção, o PT escolheu a comissão de Ciência e Tecnologia. A escolha foi feita por votação, porque os deputados não chegaram a um consenso sobre as comissões que o partido pretende presidir. Senado Já o Senado definiu na última terça-feira a presidência das dez comissões permanentes por um acordo entre os partidos, além da recém-criada Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia. Veja como ficou a distribuição das presidências das comissões temáticas do Senado: 1) Assuntos Econômicos Aloizio Mercadante (PT-SP) 2) Constituição e Justiça Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) 3) Infra-Estrutura Marconi Perillo (PSDB-GO) 4) Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle Leomar Quintanilha (PMDB-TO) 5) Relações Exteriores e Defesa Nacional Heráclito Fortes (PFL-PI) 6) Educação Cristovam Buarque (PDT-DF) 7) Agricultura e Reforma Agrária Joaquim Roriz (PMDB-DF) 8) Assuntos Sociais Patrícia Saboya (PSB-CE) 9) Desenvolvimento Regional e Turismo Lúcia Vânia (PSDB-GO) 10) Comunicação, Ciência e Tecnologia Wellington Salgado (PMDB-MG) 11) Direitos Humanos e Legislação Participativa Paulo Paim (PT-RS) Este texto foi ampliado às 19h25