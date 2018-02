Adesivo com slogan 'Eduardo presidente' é distribuído em evento do PSB

RECIFE - Um adesivo com o slogan "Brasil pra frente, Eduardo presidente" foi distribuído nesta segunda-feira, 27, durante o 1º Encontro dos Vereadores do PSB em Pernambuco", no auditório do Mar Hotel, no bairro de Boa Viagem, no Recife. O encontro contou com a presença do governador e presidente nacional do partido, Eduardo Campos, recebido no local ao som da mesma frase, entoada pelos vereadores. Nos discursos de socialistas o nome do governador foi várias vezes vinculado ao cargo de presidente.

O presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, disse não ter sido o partido o responsável pela confecção dos adesivos. O vereador olindense Mário Barbosa assumiu a autoria da peça publicitária, que usou uma foto antiga do governador. Disse ter feito 500 adesivos ao custo de R$ 280,00 e negou a intenção: "é Eduardo presidente do PSB".

O rapaz que entregou a propaganda aos vereadores presentes afirmou ao Estado que o adesivo era do PSB, para ser distribuído unicamente nos eventos internos do partido.

Indagado se o adesivo indica o pontapé inicial da sua campanha, afirmou, o governador Eduardo Campos desconversou: "Não, eu não sei nem o que é isso aí".