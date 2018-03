Adams: presidente tem direito de opinar sobre eleição

Na avaliação do chefe da AGU, o presidente vem sendo punido por supostas mensagens subliminares de apoio à candidata do PT ao Planalto, Dilma Rousseff. Lula, na sua avaliação, não desequilibra a campanha. "O processo eleitoral favorece os que têm maior representação política", diz Adams. Ele não considera a hipótese de o presidente se licenciar do cargo nos próximos três meses e prega uma reforma na legislação eleitoral. "O exercício da opinião não pode ser objeto de punição. Porque senão nós estamos atacando o núcleo mesmo da democracia."

Adams diz acreditar no sucesso dos recursos da AGU contra as multas aplicadas ao presidente. "Eu já vi várias declarações no sentido de que o presidente deveria ficar afastado do processo eleitoral, agir como magistrado. Não concordo, isso é exercício da cidadania", afirma. "É relevante ou não saber qual é a posição do presidente?" As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.