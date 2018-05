Adams e procuradores criticam proposta de novo Código Um dia depois de o Senado receber a nova proposta de Código de Processo Civil, o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, defendeu alterações no texto. Ao lado de integrantes da AGU e de procuradores de Estados, ele se reuniu no final desta manhã com o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), e defendeu mudanças.