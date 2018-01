Acusado em escândalo vira assessor da Receita

Medina foi nomeado para a assessoria de Carlos Alberto Barreto no dia 25 de março. Ex-secretário da Fazenda do Distrito Federal no governo de José Roberto Arruda, ele já tinha ocupado outros cargos de destaque no Fisco. Agora, será um dos homens de confiança do secretário da Receita e terá contato com as discussões mais importantes do País em matéria tributária. "Esse processo do Ministério Público contra mim é um erro", diz Medina.

O secretário da Receita respondeu, por meio de nota, que as investigações internas não encontraram "motivação suficiente" para arrolar Medina e que, apesar da acusação do MP, não seria justo impedir sua nomeação "pois deve prevalecer a presunção de inocência até que ocorra a manifestação final do mérito na esfera judicial".

No centro da confusão está a Solução de Consulta 9 (SC 9) - norma técnica produzida na área então chefiada por Medina, no final de 2002. Segundo o MP, essa norma enquadrava máquinas de jogos - como videopôquer e videobingo - na mesma categoria dos computadores, para fim de importação. Teria sido feita sob medida para empresários do ramo de jogos, que a usaram na tentativa de liberar máquinas apreendidas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A tentativa falhou porque fiscais do Rio não aceitaram o teor da SC 9 e o caso virou escândalo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.