Acusado, diretor de Recursos Humanos do Senado deixa cargo

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), aceitou nesta sexta-feira, 13, o pedido de exoneração do cargo do diretor de Recursos Humanos da Casa, João Carlos Zoghbi. Do grupo do ex-diretor geral do Senado Agaciel Maia e, até há pouco, homem de confiança de Sarney, Zoghbi foi obrigado a renunciar à diretoria depois de divulgada a informação de que o apartamento funcional requisitado por ele, que tem casa própria, era utilizado por seu filho.

O ex-diretor ficou conhecido, no ano passado, como o campeão do nepotismo por empregar sete parentes na Casa, todos eles exonerados para atender a súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) de agosto do ano passado.