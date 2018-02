Acusado de mandar matar 3 quer ser deputado em MG O ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, pretende se filiar ao PR de Minas para se candidatar a deputado estadual nas próximas eleições e com isso retardar o julgamento no qual é acusado de mandar matar três auditores fiscais do Trabalho e um motorista no município. O crime ocorreu em 2004 e ficou conhecido como Chacina de Unaí.