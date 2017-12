Acusado de agressão, dirigente se afasta do PSDB de MG

O diretório municipal do PSDB acatou o pedido de afastamento protocolado pelo presidente do partido em Belo Horizonte, o ex-vereador Léo Burguês. O pedido de afastamento foi feito após Burguês, na semana passada, protagonizar uma ocorrência policial envolvendo três travestis. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira. Os travestis acusaram Burguês de agressão. A defesa do ex-vereador negou a acusação e disse que ele foi vítima de assalto e extorsão. O secretário-geral do diretório estadual PSDB, Aristides Vieira, protocolou um pedido para que fosse instaurado processo de investigação no conselho de ética do partido. Thiago Bregunci, que assumiu interinamente a presidência do PSDB de Belo Horizonte, disse nesta quinta-feira, 26, que a representação ainda não havia chegado ao diretório municipal.