Acusada de integrar Black Bloc pode pedir asilo Acusada pela Polícia Civil do Rio de envolvimento com o grupo Black Bloc, suspeito de incitar e cometer atos de vandalismo em manifestações, a universitária Maíra Cupolillo Alvarês, 22 anos, só voltará ao Brasil caso tenha a garantia de que não será presa, disse nesta terça-feira, 10, seu pai, o auditor da Receita Federal Ésio Alvarês. A jovem, estudante de Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense, viajou em 27 de agosto de férias para a Bolívia, e retornaria ao Brasil no próximo dia 17.