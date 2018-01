Acusações contra os três senadores não vão terminar em pizza, afirma João Alberto O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza (PMDB-MA) afirmou, nesta quinta-feira, 17, que as denúncias contra os três senadores acusados de envolvimento com a máfia das ambulâncias não vão terminar em pizza. João Alberto disse que irá aguardar a defesa dos senadores Ney Suassuna (PMDB-PB), Magno Malta (PL-ES) e Serys Slhessarenko (PT-MT) até a próxima terça-feira para então definir se abrirá processo e designar relatores. "Meu desejo não é arquivar. Não vai haver pizza coisa nenhuma. Vou até o final e com muito equilíbrio", disse o senador, antes de viajar para o Maranhão, onde é candidato a vice-governador na chapa da senadora Roseana Sarney. Apesar de garantir que os processos não acabarão em pizza, João Alberto voltou a afirmar que o empresário Luiz Antonio Vedoin, um dos sócios da Planam, empresa que comandou a fraude das ambulâncias, é bandido. Os relatores não deverão ser do mesmo partido dos investigados e terão 30 dias para apresentar resultado dos trabalhos. O senador disse ainda que não se sente constrangido em estar a frente do órgão que poderá investigar Suassuna, ex-líder de seu partido. ?Se o líder errou, não é líder. Tem que ser julgado como todos outros?, observou. João Alberto informou que irá ler o depoimento de Luiz Antônio Vedoin, dono da Planam, para verificar se há provas ?robustas? contra os senadores citados pelo empresário. A CPI dos Sanguessugas investigou 72 parlamentares acusados de envolvimento na compra superfaturada de ambulâncias com recursos públicos. Ameaça O vice-presidente do Conselho de Ética do Senado, Demóstenes Torres (PFL-GO) anunciou no fim da manhã desta quinta-feira que fará um pronunciamento em plenário nesta tarde para mostrar a incapacidade do presidente do órgão, João Alberto, e de agir "despoticamente" para engavetar os pedidos de abertura de processo contra os três senadores acusados de envolvimento com a máfia das ambulâncias. Demóstenes disse ainda que se João Alberto insistir em arquivar os pedidos do processo ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para assegurar ao Conselho de Ética o direito de atuar. Na quarta-feira, ele colocou em dúvida as acusações de Vedoin envolvendo os três senadores, sinalizando com a possibilidade de arquivamento dos processos. "O depoimento do Vedoin tem de estar robustecido com provas. Ele é bandido, mas pode ter outros".