Acusação é 'pão requentado', diz defesa de Dantas O criminalista Nélio Machado, defensor do Grupo Opportunity e de Daniel Dantas, classificou de ?pão requentado? o depoimento da juíza Márcia Cunha de Carvalho, em que relata ter sofrido ameaças e pressões enquanto julgava casos referentes a Dantas. ?Se estivesse no lugar dela, ficaria sossegada?, afirmou Machado. ?Ou vou ser obrigado a ressuscitar as incongruências da decisão dela, que passou de uma hora para outra de uma linguagem coloquial para o estilo de Rui Barbosa.? Para ele, não é possível que, em 24 horas, Márcia tenha escrito um ?verdadeiro tratado jurídico como decisão, como atestaram especialistas?. Sobre as supostas intimidações, ameaças e pressão psicológica que a juíza alega ter sofrido, Machado acredita que a juíza tenha criado ?uma fantasia, que o Ministério Público já afirmou não existir?. De acordo com ele, a Procuradoria da República reiterou por completo o pedido de arquivamento do caso. ?Eu não gostaria de polemizar com ela, porque é desconfortável para ela?, afirmou o defensor de Dantas. ?A Polícia Federal está querendo, de alguma forma, ressuscitar essa matéria, em uma estratégia para criar um ambiente negativo para meu cliente.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.