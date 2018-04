Acusação e defesa As acusações do PSDB e do DEM O encontro de prefeitos teve como intuito vincular programas do governo a possíveis candidatos, tanto que, para anunciar as medidas benéficas aos municípios, o presidente Lula estava acompanhado de ministros com pretensões eleitorais Os elogios de Lula a Dilma, tida pelo presidente como principal candidata para sucedê-lo, mostram o caráter eleitoreiro do encontro Os participantes do encontro poderiam levar para casa uma fotografia digitalmente montada com Lula e Dilma, as "estrelas do evento" Lula e Dilma se utilizaram do poder político que detêm e de recursos públicos para lançar a candidatura da ministra A exposição do nome da "pré-candidata Dilma Rousseff" ao eleitorado e sua vinculação à continuidade de programas do governo "caracterizam a chamada propaganda eleitoral subliminar" A defesa da AGU A oposição reconheceu a legitimidade do encontro, tanto é que prefeitos do PSDB e do DEM participaram. Além disso, o governador do DF, José Roberto Arruda, do DEM, acompanhou Lula, inclusive, na solenidade de abertura dos trabalhos O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), promoveu duas reuniões com os prefeitos paulistas A oposição não indica qual é o caráter eleitoreiro dos elogios à ministra Dilma As fotografias que os prefeitos podiam tirar à saída do encontro não caracterizam propaganda eleitoral antecipada, especialmente porque o estúdio responsável é privado e não integrou o evento Não há na representação do DEM e do PSDB qualquer referência à conduta da ministra, seja quanto a discursos ou mesmo conhecimento prévio sobre os elogios a seu respeito