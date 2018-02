Acusação do STF é contra o PT, avalia Markus Sokol Markus Sokol, que disputou o Processo de Eleição Direta (PED) pela corrente "O Trabalho", criticou a postura da direção do PT, que evitou manifestações de desagravo aos réus do mensalão que devem ser presos. "Acho equivocada a postura da direção do partido de virar a página. A acusação (do STF) não é contra pessoas, mas contra o PT", disse