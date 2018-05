Acusação de Serra sobre dossiê é 'desespero', diz Dutra O presidente do PT, José Eduardo Dutra, reagiu com ironia às declarações do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, sobre um suposto dossiê que estaria sendo produzido contra ele, segundo denúncia da revista Veja. "O Serra infelizmente está indo pelo mesmo caminho do presidente do partido dele (Sérgio Guerra). O nome disso só pode ser desespero", afirmou Dutra, em Goiânia, referindo-se às últimas pesquisas de intenção de voto que mostram o aumento da preferência pela candidata do PT, Dilma Rousseff.