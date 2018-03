Acúmulo de cargos de Afif é 'inconveniente', diz relator Três dos cinco integrantes da Comissão de Ética do Estado de São Paulo votaram nesta quarta-feira pela "inconveniência e impossibilidade", "tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista ético" de o vice-governador Guilherme Afif Domingos acumular o cargo com o de ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa no governo federal.