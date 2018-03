Acordo sobre vice de Serra não está na pauta, diz Abreu A senadora Kátia Abreu (DEM-TO) afirmou hoje, em São Paulo, que não trabalha com a hipótese de ser vice na chapa do governador paulista José Serra (PSDB), que deve concorrer à Presidência da República nas eleições de outubro. "Esse assunto não está na pauta, não foi discutido", afirmou a senadora após evento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que discutiu propostas do setor para o próximo presidente.