Acordo sobre pré-sal contraria deputados do Nordeste Representantes da bancada do Nordeste na Câmara dos Deputados ficaram contrariados com a proposta de acordo sobre o pré-sal acertada entre os governadores da região e o Palácio do Planalto. "Há uma dificuldade porque as pessoas querem mais", afirmou o líder do PSB, Rodrigo Rollemberg (DF), que apresentou, esta tarde, a proposta firmada pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), com o Planalto para tentar destravar a votação do projeto de lei que estabelece o modelo de partilha para a exploração do pré-sal.