Acordo no DEM não garante permanência de insatisfeitos

Na segunda-feira, Bornhausen propôs a manutenção da atual Executiva com apenas duas alterações: a substituição do atual presidente Rodrigo Maia (RJ) por Agripino e a inclusão de Marco Maciel, já que este último era o candidato de Kassab à presidência da legenda. Mesmo atendendo às imposições da ala do prefeito, seus aliados acreditam que a sigla apenas ganha tempo para evitar a debandada iminente e que o acordo não dá o espaço que Kassab almeja. "O prefeito ainda não tem espaço no partido, então o acordo não deve interferir no caminho dele", disse o deputado federal Rodrigo Garcia (SP) ao se referir à possível desfiliação do prefeito.

O DEM vive um confronto interno entre as novas lideranças que despontam na legenda e os interesses regionais dos "velhos caciques". "A primeira etapa foi a decisão de ontem, que traz um momento de pacificação. O segundo momento é ver como as pessoas que estavam causando constrangimento ao partido vão se comportar. Se o Agripino conseguir controlar esse grupo, será difícil ter debandada", disse uma liderança insatisfeita com os rumos do partido. Além dos aliados no Estado e de Bornhausen, Kassab pode levar do DEM nomes ilustres, como o ex-deputado federal Índio da Costa, a senadora Kátia Abreu (TO) e o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo.

Kassab usa o argumento de que sua permanência é insustentável porque houve mudança programática no DEM por ordem de Rodrigo Maia. O atual presidente do partido alterou a ata da Convenção Nacional que delegava ao Conselho Político os poderes para decidir sobre linha partidária, coligações nas eleições nacional e estaduais e indicação de candidatos à Presidência da República. "Se o Kassab ficar será muito bom, o partido tem feito um esforço para o Kassab ficar, mas é quase impossível ele continuar. Diante disso, todo mundo tem que entender se ele sair", avaliou a liderança.

Os aliados próximos de Kassab dizem que em princípio permanecem no partido, desde que Agripino e Marco Maciel consigam pacificar a legenda. "O Agripino está com espírito de unidade, a dúvida é se ele vai conseguir", afirmou Rodrigo Garcia. O deputado federal Guilherme Campos (SP), que integrará a nova Executiva do partido, avalia que o acordo interno foi "o que foi possível ser feito" e sinalizou a "boa vontade" do partido em buscar união. "Não quer dizer que o prefeito permanecerá", avisou Campos. Mesmo com a "boa vontade" do DEM, o deputado diz que seguirá Kassab para onde ele for. "O futuro não nos pertence", filosofou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alberto Rollo, um dos advogados do prefeito, acredita que qualquer decisão tomada pelo DEM não será o suficiente para mantê-lo no partido. "Ele não voltará atrás", afirmou. Os advogados contratados pelo prefeito correm para deixar toda a documentação jurídica do Partido da Democracia Brasileira pronta até o dia 15 de março.