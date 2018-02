Acordo na Câmara fixa sede da TV Brasil em Brasília Para encerrar as divergências da bancada do Rio com a dos demais Estados, deputados de oposição e governistas chegaram hoje a um acordo que fixa a sede da TV Brasil em Brasília, mas assegura a capital fluminense como principal centro de produção da emissora pública. O entendimento permitiu que fosse votada a emenda mais polêmica à medida provisória (MP) que cria a TV pública. Pelo texto aprovado, a TV Brasil fica autorizada a instalar escritórios e dependências em qualquer local do País. Inicialmente, a emenda que seria votada transferia a sede da televisão do Rio para a capital federal, o que provocou uma rebelião na bancada fluminense. Encerrado o debate, os deputados votarão hoje outras dez emendas. A tendência é que todas sejam derrubadas pela maioria governista no plenário.