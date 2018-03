Acordo encerra greve de servidores em Ribeirão Preto

O vale-alimentação passará de R$ 351 para R$ 400 e foi aprovado um aumento na cesta básica (de R$ 65 para R$ 90) aos aposentados que recebem até R$ 1,2 mil. Sobre licença-prêmio, que os servidores têm direito a cada cinco anos (que corresponde a três salários) e que está atrasada desde 2000, as partes também chegaram a um acordo: os 4.810 servidores que estão nessa situação receberão R$ 1 mil em 2010 e o restante será pago, em parcelas, até 2014. A dívida do município com licença-prêmio é de R$ 39 milhões.