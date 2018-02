Acordo deixa País mais próximo de Conselho, diz petista O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), considerou que a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no acordo com o Irã na questão nuclear deixa o Brasil mais forte na busca de ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele ressaltou que a política internacional do País é respeitada no mundo e que a atuação do Brasil no episódio foi "muito positiva para evitar um desequilíbrio ruim e perigoso" entre as nações.