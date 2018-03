Acordo com Kassab faz DEM apoiar Marinho Um dos principais aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social Luiz Marinho (PT) fez um acordo com o prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e tomou posse ontem na prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, já contando com a bancada do Democratas, de dois vereadores, na sua base da sustentação. O apoio do DEM, principal opositor do governo Lula em Brasília, deu a Marinho a maioria na Câmara Municipal de São Bernardo. Ele tinha o apoio de apenas nove dos 21 vereadores, sendo seis do PT, dois do PPS e um do PTdoB. A adesão dos integrantes do DEM ampliou a base aliada para 11 integrantes e assegurou, ontem mesmo, a eleição de Otávio Manente (PPS), apoiado pelo petista, para chefiar a Casa. Marinho não só confirmou o acordo como disse que o DEM terá participação no governo. Ele vai anunciar quatro secretários na segunda-feira, incluindo o mais aguardado, o titular da pasta de Obras. Nos bastidores, os comentários são de que o partido de Kassab deverá indicar diretores na estratégica Secretaria de Serviços Urbanos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.