Acordo com Irã é 'vitória' do governo Lula, diz Dilma A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje que o acordo nuclear fechado entre Irã, Brasil e Turquia foi "um gol no Oriente Médio". "É uma vitória da diplomacia brasileira, mas sobretudo da política externa do governo Lula", afirmou a ex-ministra da Casa Civil, em entrevista à rádio CBN, de São Paulo. Segundo Dilma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "demonstra que sempre se está disposto a dialogar".