Acordo adia para amanhã votação de 3 MPs no Senado Um acordo construído às pressas em plenário entre os líderes da base governista e da oposição adiou para amanhã a votação das três medidas provisórias que trancam a pauta do Senado. Ficou decidido que o primeiro item da pauta será a polêmica Medida Provisória 517 (MP 517) - batizada na Câmara de "MP Frankenstein" -, em sessão convocada para as 14h30.