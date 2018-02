Acompanhado da primeira-dama, Lula inicia visita à Antártida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Marisa Letícia, pousaram na tarde deste domingo, 17, com helicóptero da Marinha no navio Ary Rongel, ancorado na baía do Almirantado em frente da estação Antártica Comandante Ferraz. Veja Também: Filho de Lula vai à Antártida por 'interesse científico', diz Planalto Lula oferece recursos para pesquisa científica antártica O presidente iria então visitar as instalações do navio, acompanhando do ministros da Defesa, Nelson Jobim; da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e do comandante da Marinha Júlio Moura Neto. Depois da visita, que deveria durar uma hora, o presidente partiria, de helicóptero, para a base Antártica para almoçar e passar a tarde. A temperatura é de -1º C, mas, por causa dos ventos, a sensação térmica é de -7 º C.