Ações da polícia do Senado no MA custaram R$ 30 mil

O diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araujo, disse que as ?missões? foram programadas em função do julgamento do governador do Maranhão, Jackson Lago, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O temor de Sarney é que aliados de Lago, que perdeu o mandato para Roseana Sarney (PMDB-MA), depredassem propriedades da família. O diretor negou que o objetivo tenha sido o de proteger a casa de Sarney, na Praia do Calhau, a 25 quilômetros do centro de São Luís. ?Fomos fazer não só a varredura, mas acompanhar a situação, fazer a avaliação do momento, conversar com as autoridades locais, saber se há risco. Nada foi feito de forma escusa?, justificou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.