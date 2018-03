Ações da PF ajudam popularidade de Lula, diz jornal suíço

As ações da Polícia Federal são uma bandeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que assumiu a Presidência em 2003, e o ajudaram a recuperar a popularidade perdida na época do mensalão, em 2005. A avaliação é do jornal suíço Le Temps, que traz uma série de reportagens sobre o País no combate aos crimes financeiros, na edição desta terça-feira. Veja também: Encontro de Lula com Mendes e Tarso quer mostrar 'harmonia' Presidente do STF justifica libertação de Dantas Opine sobre nova decisão que dá liberdade a Dantas Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas A publicação tratou ainda da participação de bancos suíços em crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e explicou a recente operação que resultou na prisão do banqueiro do Opportunity, Daniel Dantas, o megainvestidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. O Le Temps afirma que Lula investiu na PF com aumento do efetivo, modernização de procedimentos e combate aos "maus elementos". As operações passaram a ter como alvo um maior número de representantes da elite econômica do País e também de juízes, funcionários e políticos acusados de corrupção. E servem, ainda segundo a publicação, para afirmar que a corrupção nunca "foi tão combatida" e que a polícia "ajuda a aprofundar a democracia". No entanto, o jornal ressalta que a tal elite brasileira não fica presa por mais de um par de horas. "Apesar dos avanços, os delitos financeiros e a corrupção de agentes públicos continuam impunes. O Brasil possui leis necessárias, mas os tribunais são lentos e a possibilidade de recursos, infinita", diz a publicação. (Com Jamil Chade, de O Estado de S. Paulo)