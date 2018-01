ACM volta a ser internado no Incor para realização de exames O senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), de 79 anos, está novamente internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor-HC), desde às 17 horas desta terça-feira, para a realização de exames de avaliação. De acordo com boletim médico, entre os exames estão eletrocardiograma, ultra-som e tomografia. Segundo a equipe médica que acompanha o senador, ACM é cardiopata, portador de insuficiência cardíaca congestiva, em decorrência de um infarto de extensa proporção, ocorrido em 1989. Em março, o senador baiano passou oito dias internado no Incor, quatro deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento de pneumonia e disfunção renal. Durante a internação, ACM recebeu visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de sair do Incor, o senador prometeu retribuir a visita de Lula. Cumpriu a promessa no começo deste mês, quando foi recebido no Palácio do Planalto. O encontro entre Lula e ACM sinalizou uma abertura de diálogo do governo com a oposição.