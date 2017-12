ACM teve inegável importância para o País, diz Simon

Para o senador Pedro Simon (PMDB-RS), o senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) foi um "político muito duro", mas de inegável importância para a história do País, "gostasse ou não dele". Simon ficou sabendo da morte do companheiro de Senado durante o velório do deputado Júlio Redecker (PSDB-RS), que morreu no acidente com o vôo 3054 da TAM. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "O senador Antônio Carlos Magalhães foi um político muito duro, que apoiou todos os regimes militares e ficou com o (ex-presidente Fernando) Collor até o fim. O filho dele, Luiz Eduardo, inclusive, votou contra o impeachment. Mas tem que se reconhecer que a Bahia cresceu muito sob seu governo", afirmou Simon. "É um homem que marcou a história do Brasil. Gostasse ou não dele, foi um homem importante", analisou.