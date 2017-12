'ACM soube usar instrumentos do Poder', diz deputado tucano

O deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) afirmou nesta sexta-feira que o senador Antonio Carlos Magalhães era um homem sabia usar o Poder e fazia "diferença" na política. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "Era um dos últimos líderes que geravam polêmica, que geravam amor e ódio e, como poucos, soube usar os instrumentos do Poder. Ele se inscreveu entre os que fizeram diferença na política brasileira. Era um político audacioso, que falava o que pensava", disse.