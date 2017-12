ACM sofre parada cardíaca e estado de saúde piora, dizem fontes O senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA) sofreu uma parada cardíaca na quinta-feira e seu estado de saúde piorou, disseram à Reuters nesta sexta-feira duas pessoas próximas ao político. Ao saber da piora no quadro de saúde do senador, familiares e amigos íntimos foram acionados e, desde quinta-feira, começaram a se dirigir ao hospital Incor, em São Paulo, onde ACM está internado. O deputado ACM Neto acompanha o avô desde sua internação. Único porta-voz escalado para falar com a imprensa, ele não atende telefonemas. O hospital ainda não divulgou nota sobre o assunto. (Por Natuza Nery)