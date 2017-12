ACM sai da UTI e mantém quadro estabilizado O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL), de 79 anos, deixou nesta segunda-feira, 12, a UTI do Instituto do Coração (Incor) e foi transferido para um quarto, segundo boletim divulgado pelo hospital. A nota oficial do Incor diz que a função renal e o quadro respiratório do senador continuam estabilizados, assim como seus parâmetros cardíacos e hemodinâmicos. O tratamento deverá seguir com internação e sem data de alta hospitalar definida. Novo boletim médico só será divulgado nesta terça, salvo ocorram intercorrências importantes no quadro clínico que motivem edição extra do informativo médico, conclui o boletim do Incor.