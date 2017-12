ACM recebe alta e deve deixar Incor nesta quinta-feira O senador Antonio Carlos Magalhães recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 15, e deve deixar o Instituto do Coração (Incor) até as 14 horas. ACM foi submetido a um tratamento para recuperação de sua capacidade renal e para curar uma pneumonia. Na Bahia, sob os cuidados de seus médicos particulares, o senador de 79 anos deve dar continuidade ao tratamento com antibióticos e medicamentos para controlar seu sistema cardiovascular. ACM deu entrada no Incor no último dia 7. O senador permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por quatro dias e recebeu alta com seu quadro clínico estabilizado. A equipe médica que assistiu ACM foi chefiada pelo Dr. David Uip e contou com a participação dos médicos Roberto Kalil e José Otávio Costa Auler Júnior, ambos do InCor. O pneumologista Jorge Pereira e o radiologista César Araújo, médicos particulares do parlamentar, também participaram do tratamento.