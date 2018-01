ACM quer o impeachment de Lula O senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) anunciou hoje que vai procurar os presidentes do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), e do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), para que a oposição leve adiante a idéia de propor o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o senador pefelista, a oposição falhou politicamente ao não se empenhar, em 2005, no afastamento de Lula. A proposta de ACM foi feita dias depois de as pesquisas de intenção de voto apontarem a vitória de Lula já no primeiro turno das eleições. "Eu mesmo sempre achei que, democraticamente, o melhor impeachment era o das urnas, mas, na realidade, nós não sabíamos da gravidade do furto no Banco do Brasil, na Petrobrás, na Eletrobrás. Nós não sabíamos que o presidente está viajando com um avião e com dois reservas atrás por 74 mil quilômetros à custa do povo brasileiro para fazer campanha e, cinicamente, dizendo que não é candidato para poder fazer isso", disse ACM, em discurso ontem à tarde na tribuna do Senado. Na avaliação do senador pefelista, os partidos de oposição erraram ao não propor o impeachment de Lula em agosto do ano passado, no auge das denúncias contra o governo e o PT. Para ACM, a notícia crime apresentada hoje pela Ordem dos Advogados do Brasil ao Ministério Público pode ser o ponto de partida para a proposta de impeachment de Lula. Estratégia O senador defendeu a realização de um encontro da cúpula dos partidos de oposição com o candidato do PSDB à presidência da República Geraldo Alckmin para discutir os trâmites para a abertura de um eventual processo de impeachment de Lula. A menos de quatro meses das eleições presidenciais, a abertura de um processo de impeachment do presidente Lula dificilmente será levada à frente. Os partidos de oposição estão tentando montar uma estratégia antecipada para uma eventual vitória de Lula à reeleição. Caso Lula seja realmente reeleito, a oposição quer deixar desde já preparada a proposta de afastamento do presidente.